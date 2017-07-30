Польша отреагировала на запуск санкционной процедуры ЕС

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Варшава приняла к сведению запуск санкционного процесса со стороны Брюсселя. Разногласия вызвала судебная реформа страны, которая нарушает законодательство Евросоюза.

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало запуск санкционной процедуры ЕС.

"Министерство иностранных дел приняло к сведению решение Европейской комиссии о начале процедуры за невыполнение обязательств страны-члена. Мы вновь подтверждаем нашу готовность предоставить Европейской комиссии содержательный ответ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за судебной реформы, которая проводится в этой стране. В пятницу ЕК направила официальное уведомление в Варшаву после того, как в Польше был опубликован закон о работе всеобщих судов.