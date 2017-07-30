В посольстве России удивились заявлению Тиллерсона о санкциях

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Посольство России высказало недоумение по поводу заявления американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, касающегося расширения санкций в отношении нашей страны.

Российское посольство в США прокомментировало высказывание госсекретаря Рекса Тиллерсона о санкциях. "В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений", - приводит РИА Новости заявление дипмиссии.

Накануне Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по санкционному законопроекту в Конгрессе демонстрирует желание американцев увидеть, что Москва предпринимает шаги по улучшению отношений с Вашингтоном.

Ранее Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР. Документ, предусматривает, в частности, введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Впоследствии МИД России выступил с ответом на ограничительные меры американцев.

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