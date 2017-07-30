Рогозин: глава МИД Румынии отказался лететь через Москву

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Министр иностранных дел Румынии намеревался транзитом лететь через Москву, однако позже выбрал другой маршрут. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин. В пятницу визит Рогозина в Кишинев был сорван из-за отказа Бухареста пустить самолет с российской делегацией на борту в свое воздушное пространство.

Глава МИД Румынии отказался от транзитной пересадки в российской столице, сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин. "Кстати, их министр иностранных дел хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел уже другим маршрутом", - приводит его слова "Интерфакс".

28 июля румынские власти не пустили самолет с Рогозиным на борту в свое воздушное пространство. Российский вице-премьер направлялся в Кишенев на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел России выразило протест временному поверенному в делах Румынии Виорелу Кожокару. В ведомстве подчеркнули, что действия румынских властей поставили под угрозу безопасность 160 пассажиров. Они не смогли добраться вовремя до места назначения. В МИД России расценивают этот инцидент как сознательную провокацию.