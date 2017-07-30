Коалиция США нанесла удар по больнице в Сирии

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Шесть мирных жителей погибли и не менее десяти пострадали в результате удара коалиции США по больнице в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Также удару подвергся спортивный клуб в поселении Абукемаль. За последний месяц это уже четвертый авианалет западной коалиции в Дейр-эз-Зоре, при котором погибают мирные граждане.

Самолеты коалиции США нанесли массированный авиаудар по позициям террористов "Исламского государства" (организация запрещена в России) в поселении Абукемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA. Отмечается, что при атаке больницы Аиша погибли шесть мирных жителей, множество пострадало. Также под удар попал спортивный клуб.

Неизбирательные удары западной коалиции во главе с США часто приводят к жертвам среди мирного населения в Сирии. 25 июля в провинции Ракка авиация нанесла удар по зданию, в котором боевики держали захваченных в плен мирных жителей. Погибли по меньшей мере 30 человек

4 июля самолеты коалиции ударили по деревне Кашкаш Аз-Зиянат. В результате погибли не менее девяти мирных жителей. "Все это подтверждает фальшь намерений американской администрации в борьбе с терроризмом", - отметили в воскресенье в агентстве SANA.

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