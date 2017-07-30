Порошенко причислил Айвазовского к культурному наследию Украины

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Президент Украины Петр Порошенко причислил творчество мариниста Ивана Айвазовского к "украинскому наследию".

Петр Порошенко в честь 200-летия со дня рождения знаменитого русского художника-мариниста Ивана Айвазовского призвал почтить наследие Украины.

"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие", - написал украинский президент на своей страничке в Facebook, сопроводив запись хэштегом #GloryToUkraine ("Слава Украине").