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Президент России Владимир Путин посетил Никольский морской собор в Кронштадте в день Военно-морского флота.

После парад в честь дня ВМФ Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу осмотрел новую многопрофильную клинику военно-медицинской академии имени Кирова. Комплекс оснащен самым современным оборудованием. Также президент в сопровождении патриарха Кирилла посетил Никольский морской собор в Кронштадте, передает "ТВ Центр".

После восстановления храма туда были перенесены частицы мощей святых Андрея Первозванного и Адмирала Федора Ушакова. Глава государства приложился к реликвиям, а затем ему показали ковровую дорожку, сделанную более века назад женами моряков, погибших при защите Родины. Президент пообщался и с моряками Балтийского флота.