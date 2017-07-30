Полиция объявила план "Перехват" после крупного ДТП на МКАД

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Полиция разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП на 28-м километре МКАД. Там столкнулись два автомобиля.

Две машины столкнулись в воскресенье, 30 июля, на 28-м километре внешней стороны МКАД в районе Липецкой улицы. Об этом ТАСС сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

"В воскресенье утром на 28-м км внешней стороны МКАД столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали два человека в автомобиле Kia. Водитель второй машины скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

Для розыска водителя полиция объявила план "Перехват".