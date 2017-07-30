В Сирии при обстреле погиб корреспондент Russia Today

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Корреспондент телеканала Russia Today погиб в воскресенье во время артиллерийского обстрела "Исламского государства". Внештатный оператор RT получил ранения. Инцидент произошел в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс во время информационного освещения операции сирийской армии.

Стрингер RT Халид аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле "Исламского государства" (организация запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение телеканала.

"Телеканал RT сообщает о гибели своего корреспондента, Халида аль-Хатыба, который был убит сегодня, 30 июля, во время информационного освещения операции сирийской армии против боевиков ИГ в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс", - говорится в сообщении.

Гибель журналиста прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. "Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал…" - написала она в Twitter.

Кроме того, ранения при обстреле боевиков получил оператор Russia Today. Пока не уточняется, в каком состоянии он находится.

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