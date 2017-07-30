Устроивший резню в Хургаде оказался сторонником ИГ
Напавший на туристов в египетской Хургаде был сторонником "Исламского государства". Об этом сообщают СМИ. Сам инцидент произошел 14 июля.
Устроивший резню в египетском курортном городе Хургада был сторонником запрещенного в России "Исламского государства". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.
14 июля на один из закрытых пляжей отеля пробрался вооруженный ножом мужчина и напал на иностранных туристов. В результате атаки погибли две гражданки Германии. Преступник при попытке скрыться был задержан.
СМИ назвали три версии причины случившегося — терроризм, личная месть и психическое заболевание.
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