Собянин: на пересечении ЦКАД и Калужского шоссе построят развязку

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На пересечении Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и Калужского шоссе будет построена развязка. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в микроблоге в Twitter.

На пересечении строящегося ЦКАД и Калужского шоссе будет построена развязка. Сейчас на обоих объектах идет активное строительство, написал мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Как уточнил мэр, развязка на пересечении ЦКАД и Калужского шоссе увеличит пропускную способность шоссе и перераспределит транспортные потоки по этим магистралям.

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