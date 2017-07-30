Собянин: на пересечении ЦКАД и Калужского шоссе построят развязку
Теги: Москва собянин строительство транспорт
На пересечении Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и Калужского шоссе будет построена развязка. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в микроблоге в Twitter.
На пересечении строящегося ЦКАД и Калужского шоссе будет построена развязка. Сейчас на обоих объектах идет активное строительство, написал мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.
Как уточнил мэр, развязка на пересечении ЦКАД и Калужского шоссе увеличит пропускную способность шоссе и перераспределит транспортные потоки по этим магистралям.
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