США испытали систему ПРО THAAD на Аляске

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США провели испытание системы противоракетной обороны THAAD на Аляске. Сообщается, что учения прошли успешно.

На Аляске успешно прошли испытания системы противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на агентство по ПРО министерства обороны США. Система THAAD, находившаяся на острове Кадьяк, обнаружила цель и осуществила ее сопровождение, а также перехват.

"Мы не только успешно перехватили цель, но и собрали данные, которые помогут усовершенствовать систему THAAD, наши возможности в области моделирования и имитации (боевых условий) и нашу способность опережать развивающуюся угрозу", - заявил директор Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз.