Минобороны Сирии: стрингер RT погиб от удара противотанковой ракетой

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Корреспондент Russia Today погиб при ударе террористов противотанковой управляемой ракетой в районе недавно освобожденного от ИГ населенного пункта. Об этом рассказали в Минобороны Сирии. Ранее сообщалось, что при обстреле также пострадал внештатный оператор телеканала.

Источник в Минобороны Сирии рассказал РИА Новости обстоятельства смерти работавшего на телеканале RT Arabic cтрингера Халида аль-Хатыба.

"Корреспондент арабского подразделения RT погиб, оператор ранен в результате попадания ракеты ПТУР вблизи недавно освобожденного от ИГ (организация запрещена в России - прим. ред.) населенного пункта в провинции Хомс в Сирии", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ранения при обстреле боевиков получил оператор Russia Today. Пока не уточняется, в каком состоянии он находится.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявила, что Russia Today сделает все, чтобы помочь семье погибшего в Сирии журналиста. "Гибель стрингера RT в Сирии - это очень горестное событие для всех нас. Первый раз в истории RT погиб человек, который работал для нашего канала в горячих точках. Мужества родным, друзьям и коллегам Халида, всем, кто его знал и любил. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь его семье в этой ситуации", - отметила она.