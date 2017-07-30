В Кемере скончалась туристка из России

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В генконсульстве России в турецкой Анталье подтвердили смерть российской туристки после купания в море в Кемере.

В турецком городе Кемер умерла 36-летняя туристка из России, эту информацию подтвердил телеканалу Russia Today сотрудник генконсульства России в Анталье. "Нет никаких оснований считать, что это криминал", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что на турецком курорте в Кемере во время купания в море скончалась российская туристка.