Путин запретил анонимайзеры в интернете

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным сайтам в России. Документ был внесен в начале июня депутатами трех парламентских фракций. Практически все пункты закона вступят в силу с 1 ноября 2017 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование анонимайзеров. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Проект закона был внесен депутатами Максимом Кудрявцевым ("Единая Россия"), Николаем Рыжаком ("Справедливая Россия") и Александром Ющенко (КПРФ) и одобрен Госдумой 21 июля.

Данный закон направлен на противодействие использованию на территории России информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории нашей страны.

В законе говорится, что порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к ним, требования к способам такого ограничения и размещаемой информации об ограничении, определяются Роскомнадзором.

Закон, за исключением некоторых положений, вступает в силу с 1 ноября 2017 года.