Спасатели вытащили из Белого озера в Москве "мяукающего" мужчину
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Спасатели Московской поисково-спасательной службы вытащили из Белого озера пьяного мужчину. Отмечается, что перед тем как залезть в воду, он вел себя неадекватно - "мяукал и лаял".
Пьяного мужчину спасли из озера на востоке Москвы. Об этом сообщает в воскресенье АГН "Москва".
"Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах во время патрулирования на озере Белое заметили мужчину, который неадекватно вел себя у берега - мяукал и лаял, затем зашел в воду и начал тонуть. Спасатели ПСС "Косино" подняли с поверхности воды мужчину 1971 года рождения в сильном алкогольном опьянении", - рассказали в пресс-службе департамента гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.