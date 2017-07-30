Путин подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах России

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Владимир Путин в воскресенье утвердил закон, согласно которому будет введена плата за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах - Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой в окончательном чтении 19 июля.

Взимание курортного сбора начнется не ранее мая 2018 года, экспериментальный режим введен до 31 декабря 2022 года. По его итогам будет принято решение о возможности распространения сбора на всю страну.

В документе указано, что в первый год курортный сбор не может быть более 50 рублей в сутки, в дальнейшем сумма может вырасти до 100 рублей максимум. Размеры сбора будут установлены региональными законами.

Плательщиками будут совершеннолетние туристы, проживающие в регионе более суток. От курортного сбора будут освобождены ветераны ВОВ, герои труда России, инвалиды I группы и местные жители.