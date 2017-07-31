В Костромской и Кировской областях без света остались тысячи человек

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Из-за сильной грозы в Кировской и Костромской областях остались без электроснабжения 16 тысяч потребителей.

Более 16 тысяч человек остались без электричества в Кировской и Костромской областях из-за непогоды. Ураган с сильным дождем повредил линии электропередачи, сорвал крыши с жилых домов. Сейчас ремонтники подключают социально-значимые объекты к резервным источникам питания, передает "ТВ Центр".

Последствия разгула стихии ликвидируют в Смоленской области. Там в воскресенье выпала почти месячная норма осадков. Дождь, гроза, порывистый ветер до 20 метров в секунду - такая погода наблюдалась сразу в нескольких центральных регионах России.

А в столице Тывы из-за бури с дождём и градом объявили режим чрезвычайной ситуации. Дождевые потоки залили центральные улицы Кызыла, порывами ветра повреждены крыши домов, в нескольких районах отключено электричество. В Череповце затопило первые этажи жилых домов, огромные лужи в торговых центрах. Желтый уровень погодной опасности объявлен в понедельник и в Москве.