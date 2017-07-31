Путин: отношения России и США улучшатся не скоро

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Владимир Путин выступил против дополнительных ответных мер в адрес США, помимо уже объявленных. Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву. По словам президента, сокращение персонала дипмиссии США в России на 755 человек стало чувствительной для Вашингтона мерой.

Президент России заявил, что страну должны покинуть 755 дипломатов США. Владимир Путин подчеркнул: американская сторона приняла ничем не спровоцированный шаг по ухудшению двусторонних отношений, который заключается не только в ужесточении антироссийских санкций, но и в попытках воздействовать на другие страны мира, заинтересованные в развитии и сохранении связей с Россией, передает "ТВ Центр".

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она поменяется, то нескоро", – сказал Путин.

Однако даже при сложной ситуации в двусторонних отношениях, наша страна и США продолжают сотрудничать во многих сферах - в борьбе с терроризмом, создании зоны деэскалации в Сирии, ограничении оружия массового уничтожения, в борьбе с незаконной миграцией. По словам президента, учитывая объёмы сотрудничества, ответ Москвы может быть более масштабным, но сейчас дополнительные ограничительные меры вводиться не будут.

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