Эдита Пьеха отмечает 80-летие

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Её песни любят уже несколько поколений, а голос узнают с первых слов. В понедельник поздравления с юбилеем принимает Эдита Пьеха. Известность к ней пришла буквально после первого появления на сцене, открыв Советскому Союзу совсем новую, необычную для того времени манеру исполнения. Сегодня её песни - это золотой фонд отечественной эстрады. Кстати, Эдита Станиславовна в свой день рождения отмечает ещё одну дату 60 лет творческой деятельности.

В свои 80 она по-прежнему в великолепной форме, постоянно на сцене. Возраста не то, что не стесняется - гордится им. "Мне приятно, что я еще нужна. Что меня помнят. Всё-таки позади 60 лет выступлений. Найдите такую артистку на сегодняшний день...", - говорит Эдита Пьеха.

Её творческую судьбу сейчас изучают начинающие артисты, жаждущие славы. Девочку, родившуюся в крошечном шахтёрском городке во Франции, ждала участь белошвейки - как у мамы. Но она настояла на своем. Получила образование. А попав волею судеб в СССР, долго учила русский язык. При этом используя знание польского и французского в своих целях. Как только оказалась на сцене, отказалась её покидать. И пусть не было роскошных нарядов, дорогих продюсеров, плюс, акцент, от которого так и не избавилась, Пьехе всё шло только на пользу. Зато ей активно подражают. Знают: будет успех, потому как Эдиту Пьеху никто никогда ни с кем не спутает.

Она никогда не скрывала - и внуками, и дочерью заниматься было некогда. О чем жалеть, если всю себя всегда отдавала сцене? Эдита Пьеха свой 80-летний юбилей называет праздником для её же почитателей. Главное, что рядом сегодня будут самые близкие. И любимые.

Ольга Стрельцова, Анна Морозова, "ТВ Центр".