В Дамаске восстанавливают аэропорт

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В столице арабской республики местный аэропорт постепенно возвращается к нормальной работе. И даже несмотря на резкое сокращение авиапарка за время войны, растет количество пассажиров.

Самолет из Дейр-эз-Зора прибыл в аэропорт Дамаска. На борту несколько десятков пассажиров. Для многих этот рейс - единственная надежда на спасение, передает "ТВ Центр". "Город окружили боевики. Там очень много боевиков. У нас там проблемы с медикаментами. Мне и моей жене нужна медицинская помощь", - рассказал Асвад Мухамед Аль-Мухамед.

Город в осаде. Дороги контролируют террористы. Ни на день не прекращаются обстрелы. Выбраться оттуда можно только по воздуху. Сирийское правительство вывозит нуждающихся в лечении людей на обычных гражданских самолетах.

"В Дамаске лучше, чем в Дэйр-эз-Зоре. Там иногда страшно выйти на улицу. Хорошо, что налажено авиасообщение. У меня там осталась семья, беспокоюсь за них, но очень мало денег, я лечу в Кувейт на работу", - отметил Файяд Афар Аль-Джума .

Совсем недавно аэропорт Дамаска тоже был под угрозой. Боевики находились всего в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. Диспетчер Ахмед Мутаве выходил на работу, рискуя попасть под обстрел. Вышка - отличная мишень для снаряда или крупнокалиберного пулемета.

До войны у сирийских авиалиний было 13 гражданских самолетов. Осталось пять. Остальные на бессрочном ремонте. Нет запчастей. Санкции. Крупнейший аэропорт на Ближнем Востоке. До начала войны он принимал около пяти миллионов человек в год. Огромная часть - туристы. В последние годы пассажиропоток сократился в 8 раз.

После создания под Дамаском зоны деэскалации стало спокойней. Налаживаются рейсы внутри республики и в соседние страны. "Наш аэропорт очень важный в арабском мире. Мы летаем во все арабские страны. Иран, Ливан. Есть рейсы в Армению и Россию. Мы ни на минуту не прекращали работу. А теперь у нас есть план развития аэропорта. Само здание не сильно пострадало, мы его ремонтируем быстро. А сейчас готовим место для нового терминала", - сообщил директор аэропорта Башар Гафра .

Власти Сирии заявили о поиске зарубежного инвестора для строительства нового терминала международного аэропорта Дамаска. Пока не найдутся желающие участвовать в проекте, строительство будет идти на государственные средства.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Сирия.