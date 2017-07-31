Госдеп назвал неоправданной высылку американских дипломатов из России

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В Госдепартаменте США прокомментировали решение России о высылке американских дипломатов. Как сообщил представитель дипломатического ведомства, такая мера является неоправданной. В настоящее время Вашингтон обдумывает ответные меры.

В США с сожалением отнеслись к решению России о сокращении американского дипломатического персонала на территории страны. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

"Эта неоправданная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем", — заявил представитель ведомства.

В пятницу Москва объявила об ответных мерах в отношении США после окончательного одобрения Конгрессом нового пакета антироссийских санкций. С 1 августа американские дипломаты в Москве не смогут использовать ряд зданий, принадлежащих дипкорпусу. А с 1 сентября американское посольство должно сократить количество своих сотрудников.