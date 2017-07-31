Москва готовит ассиметричный ответ на снос советских памятников в Польше

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Россия намерена принять "ассиметричный" ответ на решение Польши снести памятники советским воинам. Прорабатываются несколько вариантов: персональные санкции, экономические меры воздействия на Польшу и привлечение внимания к этой проблеме международного сообщества.

Москва может дать "ассиметричный" ответ на принятие закона о декоммунизации в Польше, который предусматривает снос памятников советским воинам, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер", - заявили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве России прорабатываются несколько вариантов воздействия на Польшу: персональные санкции в отношении польских политиков, причастных к разработке закона, экономические ограничения и привлечение внимания к этой проблеме международного сообщества. В ближайшее время Россия собирается направить обращения в ПА ОБСЕ, Межпарламентский союз, Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ.

В свою очередь глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев предлагает ввести не "ассиметричные", а "зеркальные" санкции. По его словам, Россия может перестать ухаживать за польскими мемориалами "Катынь", "Медное" и за местом катастрофы под Смоленском, где в 2010 года разбился президентский самолет.

17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в законе о декоммунизации. Новые поправки дают возможность муниципальным властям сносить памятники советским воинам.

25 июля Совет Федерации попросил президента Владимира Путина дать поручения профильным ведомствам разработать пакет мер по возможным ограничениям в отношении Польши.

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