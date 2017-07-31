Москва готовит ассиметричный ответ на снос советских памятников в Польше
Теги: Политика мид санкции памятник польша
Россия намерена принять "ассиметричный" ответ на решение Польши снести памятники советским воинам. Прорабатываются несколько вариантов: персональные санкции, экономические меры воздействия на Польшу и привлечение внимания к этой проблеме международного сообщества.
Москва может дать "ассиметричный" ответ на принятие закона о декоммунизации в Польше, который предусматривает снос памятников советским воинам, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
"Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер", - заявили в МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве России прорабатываются несколько вариантов воздействия на Польшу: персональные санкции в отношении польских политиков, причастных к разработке закона, экономические ограничения и привлечение внимания к этой проблеме международного сообщества. В ближайшее время Россия собирается направить обращения в ПА ОБСЕ, Межпарламентский союз, Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ.
В свою очередь глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев предлагает ввести не "ассиметричные", а "зеркальные" санкции. По его словам, Россия может перестать ухаживать за польскими мемориалами "Катынь", "Медное" и за местом катастрофы под Смоленском, где в 2010 года разбился президентский самолет.
17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в законе о декоммунизации. Новые поправки дают возможность муниципальным властям сносить памятники советским воинам.
25 июля Совет Федерации попросил президента Владимира Путина дать поручения профильным ведомствам разработать пакет мер по возможным ограничениям в отношении Польши.
Читайте также:
Песков: Путин еще не принял решение о санкциях в отношении Польши
В МИД Польши прояснили судьбу захоронений красноармейцев
Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши от нацистов