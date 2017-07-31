По факту гибели заключенных в Приморье возбуждено уголовное дело

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Управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели заключенных в больнице региональной ФСИН. По версии следствия, четверо заключенных, которые в связи с заболеваниями не могли передвигаться самостоятельно, отравились угарным газом во время задымления.

В Приморье по факту гибели заключенных во время задымления в больнице возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц ФКУ Краевая Больница ГУ ФСИН России по Приморскому краю", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на 31 июля. По версии следствия, в помещении для хранения личных вещей на первом этаже больницы произошло задымление, которое распространилось до четвертого этажа здания. В этот момент в палате терапевтического отделения лежали четверо заключенных, которые из-за болезни не могли передвигаться самостоятельно.

"Граждане получили отравление угарным газом и погибли. В настоящее время устанавливаются лица, на которых возложена обязанность по соблюдению техники пожарной безопасности", - отметили в СК.

Следователи выясняют причины, по которым не были приняты меры по эвакуации из больницы спецконтингента.