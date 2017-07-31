Роскомнадзор запретил собирать данные пользователей "ВКонтакте"

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Роскомндазор запретил сторонним компаниям использовать персональную информацию пользователей социальной сети "ВКонтакте". Об этом пишет в понедельник газета "Известия".

Сбор персональных данных пользователей соцсети "ВКонтакте" запрещен Роскомнадзором. Об этом говорится в разъяснении надзорного ведомства, которое есть в распоряжении "Известий". Роскомнадзор отмечает, что сбор персональных данных может производиться только с согласия гражданина.

"В соответствии с пунктом 5.12 пользовательского соглашения сети «ВКонтакте» пользователь дает согласие только на доступ к информации, которую он размещает на персональной странице, в том числе к своим персональным данным. Согласия на сбор, обработку и передачу третьим лицам пользователь не дает", - пояснили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что при отсутствии желания гражданина его персональные данные не могут храниться, обрабатываться и передаваться, и если "это делалось ранее, то такая практика должна быть прекращена".

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