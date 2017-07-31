Солиста Linkin Park похоронили в Калифорнии рядом с домом

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Солиста Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой 20 июля, похоронили в субботу недалеко от его дома в Палос Вердес, в Калифорнии. Церемония была закрытой, на ней присутствовали только родные и близкие музыканта.

Вокалиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона похоронили в субботу, 29 июля, в городском ботаническом саду неподалеку от его дома в Палос Вердес, в Калифорнии, сообщает портал TMZ.

Церемония прошла в закрытом режиме, на ней присутствовали только родные и друзья музыканта. Все гости церемонии прощания имели на руках браслеты, подобные тем, которые выдавались VIP-гостям на концертах Linkin Park.

Родственники Беннингтона отказались похоронить его рядом с другом Крисом Корнеллом, который покончил с собой 18 мая, поскольку Hollywood Forever Cemetery — слишком публичное место.

41 летний Честер Беннингтон был найден мертвым 20 июля в своем доме в Калифорнии. Медэкспертиза подтвердила, что это было самоубийство. Предсмертной записки музыкант не оставил. Некоторые СМИ связали его смерть с самоубийством друга, фронтмена Soundgarden Криса Корнелла, которому 20 июля должно было исполниться 53 года.

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