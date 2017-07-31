Осенний велопарад пройдет в Москве 17 сентября

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В Москве в середине сентября пройдет традиционный осенний велопарад. Его протяженность – почти 30 километров.

Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов анонсировал осенний велопарад, который пройдет в столице 17 сентября. Ожидается, что в нем примут участие порядка 30 тысяч человек.

Как сообщает АГН "Москва", участники мероприятия проедут от Звездного бульвара по набережным до парка "Красная Пресня" – это порядка 30 километров. Сбор - в 11:00 на Звездном бульваре и в Останкинском проезде.