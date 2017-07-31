09:36, 31 июля 2017

США могут ввести санкции против Китая из-за ситуации вокруг КНДР

Теги:  В мире  китай  сша  кндр  санкции

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает экономические санкции в отношении Китая из-за ситуации вокруг КНДР. Ранее американский лидер обвинил Пекин в бездействии в отношении Пхеньяна из-за продолжающихся ядерных испытаний.

Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа тайно разрабатывают экономические меры против Китая из-за ситуации вокруг Северной Кореи, об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации.  

Сообщается, что советники обсудят этот вопрос в понедельник, а решение будет принято до конца недели. Одновременно прорабатывается возможность ввести экономические и торговые санкции в отношении КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован бездействием Китая на фоне постоянных ядерных разработок Северной Кореи.

"Я очень разочарован в Китае. Наши глупые предыдущие лидеры позволили Китаю зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а Китай ничего не сделал, чтобы помочь нам с Северной Кореей, были лишь одни разговоры. Это не может больше продолжаться. Китай способен легко решить эту проблему", - написал американский президент в Twitter.

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