США могут ввести санкции против Китая из-за ситуации вокруг КНДР

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Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает экономические санкции в отношении Китая из-за ситуации вокруг КНДР. Ранее американский лидер обвинил Пекин в бездействии в отношении Пхеньяна из-за продолжающихся ядерных испытаний.

Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа тайно разрабатывают экономические меры против Китая из-за ситуации вокруг Северной Кореи, об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Сообщается, что советники обсудят этот вопрос в понедельник, а решение будет принято до конца недели. Одновременно прорабатывается возможность ввести экономические и торговые санкции в отношении КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован бездействием Китая на фоне постоянных ядерных разработок Северной Кореи.

"Я очень разочарован в Китае. Наши глупые предыдущие лидеры позволили Китаю зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а Китай ничего не сделал, чтобы помочь нам с Северной Кореей, были лишь одни разговоры. Это не может больше продолжаться. Китай способен легко решить эту проблему", - написал американский президент в Twitter.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2017 г.

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2017 г.

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