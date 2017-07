США могут ввести санкции против Китая из-за ситуации вокруг КНДР

Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа тайно разрабатывают экономические меры против Китая из-за ситуации вокруг Северной Кореи, об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Сообщается, что советники обсудят этот вопрос в понедельник, а решение будет принято до конца недели. Одновременно прорабатывается возможность ввести экономические и торговые санкции в отношении КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован бездействием Китая на фоне постоянных ядерных разработок Северной Кореи.

"Я очень разочарован в Китае. Наши глупые предыдущие лидеры позволили Китаю зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а Китай ничего не сделал, чтобы помочь нам с Северной Кореей, были лишь одни разговоры. Это не может больше продолжаться. Китай способен легко решить эту проблему", - написал американский президент в Twitter.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet...

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem!