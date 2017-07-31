На юге Москвы мужчина до смерти избил собутыльника

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На юге столицы задержали мужчину, избившего до смерти знакомого, с которым он распивал спиртные напитки. Тело погибшего направлено в морг. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

На юге столицы задержали мужчину, избившего до смерти своего собутыльника. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию обратилась женщина, обнаружившая тело супруга в своей квартире на улице Ясеневая. Прибывшие на место происшествия оперативники нашли тело мужчины 1951 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Подозреваемого задержали в ходе оперативных мероприятий. Тело погибшего направлено в морг.

"Правоохранители задержали мужчину, которого изобличили в том, что он распивал с потерпевшим спиртное, и в ходе возникшей ссоры руками и ногами избил его, причинив множественные переломы ребер с разрывом легких. От полученных травм потерпевший умер на месте", - пояснил источник.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. В ГУ МВД столицы подтвердили факт задержания подозреваемого, однако не уточнили подробностей.