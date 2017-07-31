Несколько российских регионов пострадали от мощных ливней

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Мощные ливни, грозы и штормовой ветер обрушились сразу на несколько регионов России. В Марий Эл, Кировской и Костромской областях без света остались около 30 тысяч человек. Повалены десятки деревьев. В Алтайском крае ураган повредил почти 500 жилых домов. Одна женщина госпитализирована. А в Туве устраняют последствия крупного града.

Человек против стихии бессилен. Тувинские горные реки вышли из берегов и смывают все на своем пути. Даже автомобили. Людям остается только ждать, когда уйдет большая вода. И закончится град. Не повезло некоторым отдыхающим. Пришли на пикник, а к столу и не пробраться. В центральной России досталось в минувшую ночь столичному региону. В Московской области выпала четверть месячной нормы осадков, передает "ТВ Центр".

В Великом Новгороде вода повсюду - в домах и на улицах. Автомобилисты в темное время теряют дорогу. Самое время брать в руки весла. В региональном МЧС ситуацию называют дождевым паводком и настоятельно рекомендуют новгородцам соблюдать меры безопасности. Глобальные осадки в Кирове и Костроме. Дождь и ветер обрывают линии электропередачи. Без света остаются 16 тысяч человек.

Похожая картина в Череповце. Вода льется на овощной прилавок в супермаркете. Покупатели смеются - мыть помидоры не надо. А если без шуток - никто из администрации даже не пытается вывести людей из здания. Посетители плывут между торговыми рядами в надежде самостоятельно найти выход.

Однако есть и те, для кого непогода - яркое дополнение к веселым выходным. Не отменять же из-за дождя, например, свадьбу. Даже если льет на молодоженов, праздничные столы и гостей. Танцы в сельском клубе состоятся в любую погоду. А вот еще из водных развлечений. В городе нет аквапарка - при большом желании и сопутствующих погодных условиях в бассейн можно превратить детскую площадку. Окунуться с головой не прочь даже родители.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".