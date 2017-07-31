Блуждавшая неделю в тайге 14-летняя девочка доставлена в Красноярск

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В Красноярском крае 14-летнюю девочку нашли в лесу спустя неделю поисков. Все это время она провела в тайге, питаясь лишь ягодами. Сейчас ребенка доставили в больницу для обследования.

На борт Ми-8 спасенную девочку подняли с помощью троса и закрепленных носилок – вертолет не мог приземлиться в буреломе. Поднявшись, 14-летняя Яна самостоятельно села. О чем-то разговаривала со спасателем, вскоре попросила воды, передает "ТВ Центр".

Позади целых 7 дней блуждания в тайге - школьнице постоянно хочется спать, говорят медики. Девочку немедленно отправили на обследование в одну из больниц Красноярска. Внешних повреждений нет, однако выявлены признаки сильного истощения. Вместе с мамой и двумя сестрами 24 июля она пошла за грибами. Отстала и заблудилась. Всю неделю питалась только ягодами. На поиски отправились полицейские, сотрудники МЧС, Росгвардия, кинологи и добровольцы из числа местных жителей – в общей сложности около 300 человек. Кроме того, с воздуха таежный массив обследовали вертолет и беспилотник.

"Применение авиации в дневное время суток, а также беспилотные летательные аппараты с тепловизором в ночное время суток позволило исключить поиски наземными группами на территории открытых участков – берегов, рек, болот, дорог и полей и сосредоточить усилия все на поиске девочки в лесном массиве. Девочка была ночью найдена и доставлена вертолетом Ми-8 МЧС России в город Красноярск", - сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алена Алексишина.

Обнаружили девочку бойцы спецотряда "Гром" местной полиции в 16 километрах от населенного пункта Чиндат. Спасатели говорят, если бы Яна находилась на одном месте, ее нашли бы раньше. История по праву может считаться голливудской, учитывая время блуждания, специфику местности – в этом лесу много медведей, самоотверженность спасателей и спасенной.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".