СМИ: Москва выиграет от новых санкций Вашингтона

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Ужесточение антироссийских санкций нанесёт серьёзный вред США и Европе. Как пишет авторитетное издание The National Interest, законопроект, прежде всего, ударит по западным предприятиям. Многим американским и европейским компаниям придётся поставить крест на совместных с Россией проектах в сфере энергетики.

Каким будет ответ Европы на американские санкции против России, станет ясно в ближайшие несколько дней. Политики старого света возмущены, что с ними новый законопроект не обсуждали. Ограничения, конечно, формально направлены в адрес Москвы, но больно бьют по бизнес-интересам энергетических европейских компаний. Министра экономики Германии в понедельник цитирует каждое немецкое издание. Бригитта Циприс заявила, что Европа готова пойти наперекор Вашингтону, передает "ТВ Центр".

"Мы считаем, что это попросту нарушает международное право. Американцы не могут наказывать немецкие фирмы из-за того, что они ведут бизнес в другой стране. Никто не хочет торговой войны, поэтому американцев призывали не отказываться от общей линии санкций. К сожалению, они этого не сделали. Поэтому Еврокомиссия сейчас рассматривает ответные меры. Европа готова принять кратковременные ответные меры", - заявила Циприс.

Резкие заявления звучат не только из Берлина. Высказалась Австрия, Франция, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Премьер-министр Болгарии заявил, что его страна чувствует себя "преданной", ведь Софию уже однажды убедили отказаться от российского газопровода. Финансовые потери для Болгарии "огромны". Теперь констатирует Бойко Борисов нужно быть "прагматичнее", да и санкции "своей роли не сыграли". Европейские политики в открытую обвиняют Вашингтон в лоббировании интересов по поставкам сжиженного газа в ЕС, ведь новые ограничения направлены против строительства "Северного потока-2". Но вместо того, чтобы навредить России, американский законопроект грозит неожиданными последствиям для самих США. Эти выводы опубликованы в американском аналитическом журнале National Interest.

"ЕС может пересмотреть собственный санкционный режим, старательно разработанный вместе с администрацией Барака Обамы. Для Кремля это будет хорошей новостью", - говорится в статье.

Впрочем, в Вашингтоне на попятную уже не идут. Вице-президент США Майк Пенс отправился в европейское турне, чтобы заверить союзников по НАТО в поддержке США.

"Президент дал ясно понять, что дестабилизирующая деятельность России и поддержка мошеннических режимов и их деятельности на Украине неприемлема. Очень скоро законопроект по санкциям против России, принятый Конгрессом, будет подписан президентом. Однако мы ожидаем изменений в поведении России", - отметил Пенс.

Никто и не ожидал другой риторики. Трамп и его администрация теперь сильно ограничены в маневрах. Однако усиливая санкционное давление, в Госдепе заявили, что ответные меры Москвы "не оправданы" и "вызывают сожаление". Впрочем, Россия, перед тем как ограничить количество американских дипломатов на своей территории, долго терпела. Теперь, похоже, терпение заканчивается и у Европы.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".