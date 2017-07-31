В Венесуэле во время выборов погибли до 16 человек

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В Венесуэле состоялись выборы в Национальное учредительное собрание, которое созвали по инициативе президента страны Николаса Мадуро. Через этот орган власти смогут вносить изменения в Конституцию страны. В голосовании приняли участие более восьми миллионов граждан или 41% избирателей. Выборы проходили на фоне массовых протестов, организованных оппозицией. Жертвами столкновений, по разным данным, стали от 10 до 16 человек.

На улицах крупнейших городов Венесуэлы горят покрышки, мусорные контейнеры, баррикады. Полицейские в день выборов в Учредительное собрание проводят аресты митингующих. В ответ в них летят камни и файеры, в столице в группу стражей порядка бросили самодельную бомбу. Пострадали семеро.

Минувшие выходные стали чуть ли не самыми кровавыми за несколько месяцев противостояния власти и оппозиции, передает "ТВ Центр". 11 человек погибло в день выборов, еще пятеро накануне. Среди погибших - один из кандидатов в Национальную Ассамблею. Его убили в собственном доме. Протестующих даже не останавливает полный запрет на демонстрации под угрозой уголовной ответственности.

Однако выборы в Учредительное собрание власти признали состоявшимися. Глава избиркома сообщила, что явка составила более 41%, состав Ассамблеи сформирован. По задумке президента Николаса Мадуро, который объявил об этих выборах еще в мае, этот орган должен разработать новую Конституцию страны, положить конец саботажу со стороны оппозиции и парламента и стать инструментом национального диалога. Обратившись к нации, Мадуро объявил о победе.

"У нас появилась Конституционная Ассамблея. Народ Венесуэлы показал, что когда судьба бросает нам вызов, когда антигосударственная олигархия бросает нам вызов, когда вызов бросает нам империализм, мы показываем, что в наших жилах течёт кровь освободителей", - заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

При этом Мадуро обвинил в организации беспорядков Вашингтон, президента Трампа назвал "императором", и позволил себе нецензурное выражение по поводу внешнего вмешательства в дела Венесуэлы. Оппозиция созыв Учредительного собрания не признала. Ее лидеры видят в этом органе лишь попытку Мадуро укрепить свою власть.

"Мы не признаем этот мошеннический процесс. Для нас это ноль, он не существует. И мы продолжим борьбу, пока правительство не восстановит конституционный порядок и демократию. И возможность для граждан реализовывать свои права. Правительство должно это хорошо уяснить. По всей стране пройдут протесты против этих убийств и против незаконного процесса", - рассказал лидер оппозиции Энрике Каприлес.

Лидеры оппозиции обещали продолжить протестные акции. Они по-прежнему требуют досрочных президентских выборов, восстановления прав парламента и экономических реформ. Не признали выборы в Учредительное собрание и большинство стран Латинской Америки. А Вашингтон использует излюбленное средство - вводит новые санкции против властей Венесуэлы.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".

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