Памятник Горькому вернули на площадь Тверская Застава

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В Москве завершилась реконструкция площади Тверской заставы. Работы велись по программе "Моя улица". Вместо огромного пустыря перед Белорусским вокзалом разбили сквер и вернули на свое историческое место памятник Максиму Горькому.

Максим Горький возвращается. Вчера за ним в парк "Музеон" приехал длинномер. Памятник весом в пять тонн грузили долго: сначала аккуратно упаковали, затем бережно положили, передает "ТВ Центр".

"Сложность этой перевозки в том, чтобы скульптуру доставить на место установки без всяких травм, без всяких сколов. Над ней специалисты работали. Это первое. Второе - ее надо перевезти в ночное время, чтобы мы никак не помешали автолюбителям, пешеходам и как можно меньше допускали сбоев в работе общественного городского транспорта", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

12 лет этот бронзовый шедевр скульптора Веры Мухиной провел в ссылке посреди парка "Музеон". Два года он там просто пролежал и за это время даже немного пострадал.

"Такого габарита скульптура отливается из нескольких фрагментов, затем они между собой собираются. Постамент был залит цементом, и его опора во время демонтажа пострадала, но только потому, что он был залит цементом. А другого варианта демонтажа в тот момент не представлялось. Реставраторы за последние несколько месяцев привели в порядок скульптуру", - сообщила советник руководителя департамента культурного наследия города Москвы Юлия Логинова.

Площадь Тверской заставы - историческая родина этой бронзовой фигуры. Памятник появился здесь в 1951 году и простоял до 2005 года. В то время на площади хотели сделать большую подземную парковку и торговый центр, так что для памятника места не оставалось.

Площадь Белорусского вокзала, можно сказать, культовое место для Горького. Именно площадь Тверской заставы была первой, что увидел Горький, когда вернулся в Москву после долгих лет проживания в Италии. Тогда у вокзала писателя встретила толпа восхищенных соотечественников. Они буквально несли Горького на руках, а он произносил торжественную речь.

Установка памятника заняла почти всю ночь. Теперь уж точно он останется здесь надолго. Монумент станет изюминкой всей реконструкции площади Тверской заставы, которая началась в этом году в рамках проекта "Моя улица". Здесь появится трамвайное кольцо - пути уже продлили от Лесной улицы прямо до вокзала. Внутри разобьют большой зеленый сквер, в центре которого и будет красоваться памятник Горькому.

Елизавета Родина, Владимир Черных, Василий Батурин, "ТВ Центр".