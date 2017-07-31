В столице прошел праздник "Московский спорт в "Лужниках"

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В столице 29 июля состоялся спортивно-развлекательный праздник "Московский спорт в "Лужниках". Его гостями стали более 180 тысяч человек. Они посетили 60 спортивных, развлекательных площадок и праздничный концерт.

Праздник "Московский спорт в "Лужниках" прошел в столице 29 июля. Здесь можно было не только посмотреть различные соревнования, но и самим принять участие в состязаниях и мастер-классах. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

На празднике прошли показательные выступления Независимой федерации реслинга с участием российских и мировых звезд этого вида спорта, международный фестиваль по воркауту, в котором поучаствовали более 65 спортсменов и тренеров из стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Всех желающих приглашали на площадку для паркура и трикинга.

В зоне экстремальных видов спорта возвели целый город для велосипедистов, где устроили соревнования по велотриалу, флетленду, BMX и маунтинбайку. Звезды мотофристайла показали сложнейшие трюки на специальном трамплине. Зрители увидели гонки на кроссовых мотоциклах и соревнования по квадрокроссу, эндурокроссу и экстремальные мотошоу. Одним из новых направлений мотоспорта, представленных на празднике, стал стантрайдинг.

На Престижной аллее "Лужников" в отдельном выставочном павильоне состоялся спортивно-развлекательный фестиваль "Экспо-Баскет" с участием ведущих баскетбольных клубов и лиг Российской федерации баскетбола. На этой площадке прошел и финал чемпионата России по уличному баскетболу "три на три", а на соседней — Международный кубок по этому же виду спорта Moscow Open 2017. Особое внимание уделили семейным и детским развлекательным зонам.

На отдельной площадке прошли соревнования по битбоксу, участники которых затем провели мастер-классы для всех желающих. Другую зону выделили для фестиваля граффити и Всероссийского фестиваля по брейк-дансу Original breakers session 6.

Отпраздновали в "Лужниках" и День московского футбола. Любительские команды сразились в турнирах за статус самой сильной дворовой команды, профессионалы сошлись в борьбе за звание сильнейшего фристайлера страны на чемпионате по футбольному фристайлу. На соседней площадке прошел турнир по уличному футболу Panna Prо, а также мастер-классы известных команд.

"Наша задача — создать современные площадки, в том числе и для занятий футболом, для всех желающих, ведь в нашей стране футбол — один самых любимых видов спорта. Сегодня в городском турнире "День московского футбола" приняли участие порядка 450 команд", — рассказал руководитель Департамента спорта и туризма Николай Гуляев. Он отметил, что с каждым годом у москвичей увеличивается интерес к физической культуре и спорту.

Для гостей с детьми организовали семейные старты. Все желающие могли прокатиться на самодельных цирковых велосипедах, поиграть в настольный хоккей, шахматы и городки. Завершился праздник большим концертом.