Во вторник в Москву вернется жара

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Синоптики прогнозируют возвращение 30-градусной жары в Москву во вторник. В ночь на 1 августа температура воздуха в столице составит около 17 градусов, а днем воздух прогреется до 31 градуса. В среду в Москве также ожидается теплая погода до 29 градусов.

Во вторник в столицу вернется жаркая погода. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"1 августа ночью температура воздуха в столице составит плюс 17 градусов, днем ясно, воздух прогреется до плюс 31 градуса", - говорится в сообщении.

Жаркая погода сохранится и в среду. Ночью ожидается до 18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 29 градусов. В ночь на четверг возможен небольшой дождь и гроза с температурой до 23 градусов. Днем ожидается до 25 градусов тепла и пасмурная погода. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до 17 градусов, днем воздух прогреется до 25 градусов.