У Сбербанка по всей стране произошел масштабный сбой

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Утром 31 июля у клиентов Сбербанка по всей стране возникли проблемы с проведением операций. В частности, пользователи не могли осуществить платежи по картам и провести онлайн-платежи. В настоящее время обслуживание ведется в обычном режиме.

В понедельник утром у клиентов Сбербанка из разных регионов России возникли проблемы с проведением операций. В частности, пользователи не могли осуществить платежи по картам и провести онлайн-платежи, передает "МИР24".

Наличие сбоя подтвердили в пресс-службе Сбербанка. "Утром у некоторых клиентов могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что наблюдались проблемы в проведении операций по картам в банкоматах самого Сбербанка и других банков, в "Сбербанк онлайне" и мобильном банке, а также при оплате товаров и услуг в магазинах. При этом причина сбоя не называется.

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