Останкинская телебашня станет Эйфелевой на фестивале "Круг света"

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На фестивале "Круг света", который пройдет в Москве с 23 по 27 сентября, 540-метровая Останкинская телебашня превратится в знаменитые мировые небоскребы: в Эйфелеву башню, дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, нью-йоркский Empire State Building. А также в телебашни Торонто, Шанхая, Токио и Сиднея.

Останкинская телебашня (540 метров) превратится в знаменитые небоскребы и телебашни мира на фестивале "Круг света", который пройдет в Москве с 23 по 27 сентября, сообщает мэрия.

Во время мероприятия башня поочередно превратится в Эйфелеву башню (300 метров), дубайский небоскреб Бурдж-Халифа (828 метров), нью-йоркский Empire State Building (443 метра), а также в телебашни Торонто (553 метра), Шанхая (486 метров), Токио (332 метра) и Сиднея (309 метров).

Кроме Останкинской телебашни, в программе фестиваля еще будут задействованы Театральная площадь, парк Царицыно, Патриарший пруд и Строгинская пойма.

Международный фестиваль "Круг света" проходит в Москве с 2011 года.

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