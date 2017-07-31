Завершена сборка автомобильной арки Крымского моста

Теги: строительство мост Крым

Строители завершили сборку автомобильной арки моста через Керченский пролив. Вес пролета в итоге должен составить почти пять тысяч тонн. Автомобильную часть Крымского моста запустят в 2018 году, а железнодорожную - в 2019.

Строители закончили укрупнительную сборку автомобильной арки моста в Крым. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".

"На керченском берегу завершена укрупнительная сборка автодорожной арки Крымского моста: ее свод замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции", - говорится в сообщении.

В инфоцентре отметили, что для сборки арки потребовалось 200 крупных элементов, выполнить около 4,5 километра стыковых швов и закрутить 175 тысяч штук высокопрочных болтов. Вес пролета в итоге должен составить почти пять тысяч тонн.

Крымский мост станет самым длинным в России. Его протяженность составит 19 километров. Автомобильную часть запустят в 2018 году, а железнодорожную - в 2019.

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