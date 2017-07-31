В ФАС ожидают от операторов отмены внутрисетевого роуминга к середине августа

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В Федеральной антимонопольной службе ожидают, что операторы большой четверки отменят внутрисетевой роуминг к середине августа. По словам начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой, рост тарифов после отмены роуминга составит доли копейки.

Федеральная антимонопольная служба ожидает от операторов отмены внутрисетевого роуминга к середине августа. Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

"Мы считаем, что наш срок реальный, мы ничего не выдумали", - сказала она.

По словам Заевой, в ФАС руководствовались при выборе срока двумя аспектами. Первый – операторы знали о требованиях ведомства с ноября 2016 года. Второй – ФАС рассматривает и другие дела в отношении операторов, и видит, как те меняют тарифы, успевая уложиться в двухнедельный срок.

Заева также развеяла опасения о повышении тарифов операторами в связи с отменой роуминга. По ее словам, возможное подорожание составит доли копейки.



"Если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, то минута может подорожать на доли копейки", - сказала она.

Также, по словам представительницы ФАС, отмена роуминга не окажет существенного влияния на стоимость мобильного интернета.

"Могу сейчас назвать — это доли копейки, на которые может вдруг вырасти мобильный интернет после исполнения предупреждения по роумингу", - подчеркнула Заева.