Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских музыкантов
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По версии журнала Forbes, российская оперная певица Анна Нетребко заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов нашей страны. На втором месте оказался эстрадный певец Филипп Киркоров, а на третьей позиции - рэп-исполнитель Тимати.
Российская оперная певица Анна Нетребко заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов нашей страны по версии журнала Forbes. Ее заработок составил 7,5 миллиона долларов за год.
Второе место в списке самых высокооплачиваемых российских музыкантов занимает эстрадный певец Филипп Киркоров, заработавший 7,4 миллиона долларов. На третьей позиции оказался рэп-исполнитель Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.
Кроме годового заработка при составлении рейтинга также учитывается частота упоминаний в СМИ и интерес, который музыкант вызывает у аудитории в интернете.
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