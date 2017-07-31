Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских музыкантов

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По версии журнала Forbes, российская оперная певица Анна Нетребко заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов нашей страны. На втором месте оказался эстрадный певец Филипп Киркоров, а на третьей позиции - рэп-исполнитель Тимати.

Российская оперная певица Анна Нетребко заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов нашей страны по версии журнала Forbes. Ее заработок составил 7,5 миллиона долларов за год.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых российских музыкантов занимает эстрадный певец Филипп Киркоров, заработавший 7,4 миллиона долларов. На третьей позиции оказался рэп-исполнитель Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.

Кроме годового заработка при составлении рейтинга также учитывается частота упоминаний в СМИ и интерес, который музыкант вызывает у аудитории в интернете.

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