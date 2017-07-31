В Кабуле рядом с посольством Ирака подорвался смертник

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Смертник совершил самоподрыв возле посольства Ирака в Афганистане, несколько вооруженных человек пытаются проникнуть в здание. На месте происшествия слышны выстрелы, информации о пострадавших нет. Полиция проводит эвакуацию мирного населения.

В столице Афганистана в Кабуле возле посольства Ирака произошел сильный взрыв, передает агентство Khaama Press со ссылкой на источник в службе безопасности.

Сообщается, что взрыв совершил смертник у входа в посольства, еще двое вооруженных людей пытаются проникнуть в здание. Около места происшествия слышны выстрелы, полиция проводит эвакуацию мирного населения.

Информации о пострадавших нет, ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство", сообщает РИА Новости.

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