В Кабуле рядом с посольством Ирака подорвался смертник
Теги: В мире взрыв ирак афганистан посольство
Смертник совершил самоподрыв возле посольства Ирака в Афганистане, несколько вооруженных человек пытаются проникнуть в здание. На месте происшествия слышны выстрелы, информации о пострадавших нет. Полиция проводит эвакуацию мирного населения.
В столице Афганистана в Кабуле возле посольства Ирака произошел сильный взрыв, передает агентство Khaama Press со ссылкой на источник в службе безопасности.
2 Explosions are reported near #Iraq Embassy in Shar-e-Naw area and APPF Unit in #Kabul.#Afghanistan #BREAKING pic.twitter.com/tkg3AG5l94— ���� Sarwar ���� (@ferozwala) 31 июля 2017 г.
Сообщается, что взрыв совершил смертник у входа в посольства, еще двое вооруженных людей пытаются проникнуть в здание. Около места происшествия слышны выстрелы, полиция проводит эвакуацию мирного населения.
Информации о пострадавших нет, ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство", сообщает РИА Новости.
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