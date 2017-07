В Кабуле рядом с посольством Ирака подорвался смертник

В столице Афганистана в Кабуле возле посольства Ирака произошел сильный взрыв, передает агентство Khaama Press со ссылкой на источник в службе безопасности.

2 Explosions are reported near #Iraq Embassy in Shar-e-Naw area and APPF Unit in #Kabul.#Afghanistan #BREAKING pic.twitter.com/tkg3AG5l94