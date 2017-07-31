Ройзману отказали в регистрации кандидатом на губернаторских выборах

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Мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману отказали в регистрации кандидатом на выборах губернатора Свердловской области. Как сообщили в региональном избиркоме, он и еще несколько претендентов не сдали в комиссию документы для регистрации.

Мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману отказали в регистрации кандидатом на выборах губернатора Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя областной избирательной комиссии Валерия Чайникова.



"Сегодня состоялось заседание комиссии, на котором было принято решение об отказе в регистрации на выборах губернатора Свердловской области четырем претендентам - Евгению Ройзману ("Яблоко"), Виктору Костромину ("Народ против коррупции"), Олегу Сотникову (Партия ветеранов России) и Олесе Красномовец ("Патриоты России")", - сказал он.

По словам Чайникова, указанные претенденты не сдали в избирком региона документы для регистрации на выборах.