Адвокат Учителя обратился к Володину с жалобой на действия Поклонской

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Адвокат режиссера Алексея Учителя запросил в Госдуме точное число обращений граждан к депутату Наталье Поклонской, чьи чувства были оскорблены еще не вышедшим фильмом "Матильда". По мнению защиты режиссера, парламентарий преувеличивает степень недовольства россиян.

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин направил запрос на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с просьбой предоставить информацию о количестве обращений граждан и юрлиц на имя депутата Натальи Поклонской, сообщает "Интерфакс".

По мнению защиты режиссера, парламентарий умышленно завысила число обращений граждан, которые нашли оскорбление чувств верующих в еще не вышедшем на экраны фильме "Матильда".

Ранее Поклонская заявляла, что с ноября 2016 года по июнь 2017 года она получила около 40 тысяч обращений. Эти сообщения депутат планирует использовать для обращения в правоохранительные органы.

По словам Добрынина, на большинстве обращений отсутствуют обязательные отметки о регистрации их в Госдуме. Он напомнил, что за ложный донос Поклонской может грозить уголовная статья.

Публичный конфликт между Учителем и Поклонской разгорелся из-за фильма "Матильда" осень прошлого года. Депутат считает, что в фильме искажается образ императора Николая II. Она неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить ленту и самого Учителя. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели трейлер фильма, размещенный в интернете, однако нарушений не нашли. Посмотрела полную версию фильма экспертная комиссия, которая также не нашла в ней сцены, порочащие образ Николая II, причисленного к лику святых.

Картина Учителя еще не вышла в прокат. Ее премьера состоится 6 октября в Мариинском театре. На экранах "Матильда" появится 25 октября.

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