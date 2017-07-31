Кремль призвал США отказаться от "политической шизофрении"

Теги: Политика кремль сша песков санкции россия

Москва призывает Вашингтон отказаться от "политической шизофрении" и попытаться нормализовать отношения между двумя странами. По словам Дмитрия Пескова, ранее Владимир Путин отметил заинтересованность России в продолжении сотрудничества с США в сфере общих интересов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для нормализации отношений между нашей страной и США необходимо проявить политическую волю и отказаться от попыток санкционного давления. Об этом сообщает РИА Новости.

"Выход из этой ситуации лежит в русле проявления политической воли к налаживанию отношений, в процессе реабилитации от обострения политической шизофрении, фиксировании желания нормализовать эти отношения и отказа от попыток санкционного диктата", - сказал Песков.

Он отметил, что ранее Владимир Путин отметил заинтересованность России в продолжении сотрудничества с американцами в сфере общих интересов. Песков также подчеркнул, что при этом Москва оставляет за собой право на дополнительные меры в отношении США.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства добавил, что американцы должны сами решить, кто из дипломатов и сотрудников дипмиссии останется работать в России после сокращения их количества, передает Газета.ru.

В пятницу Москва объявила об ответных мерах в отношении США после окончательного одобрения Конгрессом нового пакета антироссийских санкций. С 1 августа американские дипломаты в Москве не смогут использовать ряд зданий, принадлежащих дипкорпусу. А с 1 сентября американское посольство должно сократить количество своих сотрудников.

Читайте также:

В подмосковном СИЗО перехватили спрятанные в пряники SIM-карты

Адвокат Учителя обратился к Володину с жалобой на действия Поклонской

Памятник Горькому вернули на площадь Тверская Застава

Ройзману отказали в регистрации кандидатом на губернаторских выборах

СМИ: Москва выиграет от новых санкций Вашингтона