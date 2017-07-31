На Сретенке полностью обновили асфальт

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В прошедшие выходные улица Сретенка была перекрыта на всем протяжении. Два дня подряд там проводились большие работы в рамках программы "Моя улица". Был заменен асфальт, провода убраны под землю.

Почти километр проводов спрятали под землю, а тротуары заковали в гранит. Теперь они шире почти в два раза. Все выходные одна из центральных улиц столицы была перекрыта для движения, чтобы к понедельнику успеть завершить ее основную реконструкцию, передает "ТВ Центр".

Комфорт для автомобилистов и простор для пешеходов. Первые уже оценили качество нового дорожного покрытия, вторые - появившееся дополнительное место для прогулок. Ремонтные работы на Сретенке проводятся с учётом интересов всех участников уличного движения.

Новые фонари с энергосберегающими лампами и отреставрированные фасады домов - "лицо" Сретенки заметно похорошело. Теперь это еще одно место для прогулок. Но главное - это свежий асфальт. Его укладывали днем и ночью. Более десяти тысяч квадратных метров новой дорожной одежды для Сретенки постелили особым "ковровым" способом так, чтобы автомобилисты почувствовали идеально ровную поверхность под шинами.

Кроме того, такое покрытие, уложенное одним ковром, прослужит дольше. Качество проделанных работ уже оценили и автомобилисты, и пешеходы.

Для автомобилистов на Сретенке останется две полосы в сторону Садового кольца, появится новая выделенная полоса для общественного транспорта в сторону центра, а также еще одна выделенная полоса в сторону Садового после пересечения с Луковым переулком. На Сретенке и в прилегающих переулках будут организованы парковочные карманы. Их расположат так, чтобы не возникло помех для движения автомобилей. Кстати, в соседних переулках даже вовсю идут ремонтные работы, установка малых архитектурных форм, скамеек, стел. Облагораживать Сретенку будут весь август.

Елена Сахно, "ТВ Центр".