Цветущий сад раскинулся на ступенях РГБ

На ступенях Российской государственной библиотеки расположился цветущий сад. Он создан британским участником открытого международного конкурса ландшафтного дизайна, который впервые проводится в столице в рамках фестиваля "Московское лето. Цветочный джем".

Монументальную площадь перед Ленинской библиотекой в ближайшие полторы недели будет не узнать. Строгая лестница, ведущая к знаниям, превратится в уютное место для отдыха, а серый цвет разбавят яркие краски.

"Я решил, что здесь можно сделать яркую инсталляцию, чтобы привлечь сюда людей. Чтобы они могли сюда приходить, читать книги, проводить здесь время. Я назвал проект - "Покрытый сахаром", как бы подслащенный", - поделился дизайнер Мэтью Чайлдс.

Инсталляция оказалась очень заманчивой. Пока клумбы только разбивали, горожане уже усаживались с книжками на лавочки.

Дизайнер Мэтью Чайлдс планирует окружить памятник Федору Достоевскому белоснежными березами. Это добавит положительной энергетики и еще больше привлечет москвичей на ступеньки перед "Ленинкой".

Интересная композиция появилась и в парке "Музеон". Белорусский автор Влад Кисель создал каплеобразную ажурную конструкцию. Проект отсылает к раннеславянской эстетике и символизирует близость наших предков к природе.

"У меня есть большие подозрения, что по вечерам очень скоро у нас здесь будут сидеть молодые люди. Либо медитировать на эту нашу чашу с растениями, либо петь песнопения, либо еще что-нибудь", - рассказала консультант оргкомитета фестиваля Екатерина Костикова.

Влад Кисель назвал свою работу "Зернь" в память о славянской ювелирной технике, которая создает эффектную игру светотени.

В Климентовском переулке у метро "Третьяковская" архитекторы воссоздали фрагмент настоящего степного ландшафта. В оформлении использовали злаковые и разные многолетники, которые растут в русских степях. К ним добавили деревянные лавочки и получились живые беседки, где можно отдохнуть от дороги и знойного солнца. Проект так и называется - "Золотая степь". Получилось заманчиво и натуралистично.

Конкурс ландшафтного дизайна продлится до 6 августа. На сайте фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" москвичи могут проголосовать за понравившийся проект.

Екатерина Гоголева, Павел Суменков, Максим Берлов, "ТВ Центр".