В подмосковном СИЗО перехватили спрятанные в пряники SIM-карты

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В следственном изоляторе №10 в Можайском районе на имя одного из подследственных пришла посылка с пряниками, в которых были спрятаны SIM-карты. В отношении отправившего посылку нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

В Можайском районе Московской области в одном из СИЗО предотвратили попытку передачи SIM-карт, спрятанных в пряники. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на региональное управление ФСИН.

"При досмотре продуктово-вещевой передачи, поступившей на имя одного из подследственных, сотрудник комнаты приема посылок и передач ФКУ СИЗО №10 УФСИН России по Московской области обнаружил девять SIM-карт, спрятанных ухищренным способом в пряниках", - говорится в сообщении.

В отношении отправившего посылку правонарушителя составили протокол об административном правонарушении по статье о передаче или попытке передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или изоляторе временного содержания.