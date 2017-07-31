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Археологи рассказали об интересных находках, которые были сделаны на Биржевой площади.

Археологи рассказали о раскопках на Биржевой площади. Культурные слои здесь датируются XII веком и дают представление о Москве до пожара 1237 года, передает "ТВ Центр".

Специалисты нашли множество артефактов. Ведь на этом месте находились усадьбы, от которых остались уникальные предметы. А затем здесь размещалось металлургическое производство. Самой интересной находкой археологи считают комплект вооружения, датируемый XVI веком.