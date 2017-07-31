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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен в национальном роуминге. По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, в ближайшее время будут подготовлены соответствующие документы.

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен в национальном роуминге. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на замглавы ведомства Анатолия Голомолзина.

"​ФАС возбудила дело в отношении операторов "большой четверки" из-за монопольно высоких цен при национальном роуминге", - сказал он.

По словам Голомолзина, в ближайшее время будут подготовлены все соответствующие документы.

На территории России существуют несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутресетевой - роуминг в сети определенного оператора, отличающийся по регионам. Национальный роуминг работает там, где отсутствует сеть определенного оператора.

Ранее ФАС вынесла предупреждения операторам из-за высоких цен во внутрисетевом роуминге. Ожидается, что компании откажутся от разницы в тарифах до середины августа.