Медведев утвердил программу развития цифровой экономики

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Правительство утвердило программу развития цифровой экономики, которая рассчитана до 24-го года. Об этом в понедельник заявил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил программу "Цифровая экономика Российской Федерации". Об этом сообщает "ТВ Центр".

По словам главы кабмина, инициатива позволит внедрить передовые разработки практически во все сферы. Речь идёт о предпринимательстве, госуправлении, медицине и службах национальной безопасности. Как отметил Медведев, за последние три года количество киберпреступлений значительно выросло. Единая система поможет обезопасить цифровую среду. В передовых технологиях и, в частности, в высокоскоростном интернете нуждаются медицинские учреждения.

"В этом году мы планируем выделить довольно значительную сумму - почти 5,5 миллиардов рублей - и подключить почти 4 тысяч точек. Медицинское учреждение будет получать современные услуги: телемедицина, онлайн-консультации, а в будущем работать с электронными медицинскими картами, чтобы история болезни и результаты были доступны врачу при подключении к специальной базе данных", - отметил Медведев.